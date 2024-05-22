Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеБіо веган сироватка для обличчя (Bio vegane facial serum) Біо веган сироватка для обличчя (Bio vegane facial serum) (565567) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 590,00 грн Без рецепта 1 шт від 590,00 грн 1 шт від 590,00 грн 1 шт від 590,00 грн В наявності в 62 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Bio Vegane Cosmetics GmbH Об'єм 30 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте