Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системиДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системиВітацинк кідс іммуно (Vitazinc kids imuno)

Вітацинк кідс іммуно (Vitazinc kids imuno) (565535) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
  • Діагнози
Вітацинк кідс іммуно (Vitazinc kids imuno)
Ціна в місті Київ
від 101,52 грн
Без рецепта
20 шт від 101,52 грн
В наявності в 203 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Порошок
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
4.2. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системи