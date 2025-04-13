Київ
Про товар
Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання
Зинкацил (Zinkacil)
3 препарати
Сортування:
По популярності
Фільтр
Зинкацил
Льодяники зі смаком меду №8
Plethico Laboratories Pvt. Ltd.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Зинкацил
Льодяники зі смаком апельсину №8
Plethico Laboratories Pvt. Ltd.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Зинкацил
Льодяники зі смаком м'яти №8
Plethico Laboratories Pvt. Ltd.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
Характеристики
Виробник
Plethico Laboratories Pvt. Ltd.
Форма випуску
Льодяники
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
8 шт.
Дієтичні добавки
7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню