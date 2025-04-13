Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів

Індол 283 (Indol 283)

Індол 283 капсули 300 мг №30
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від 231,30 грн
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Характеристики
Виробник
Аптека 283
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
300 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки