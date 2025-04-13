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Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів
Індол 283 (Indol 283)
Ціни в містах поряд
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від
231,30
грн
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Характеристики
Виробник
Аптека 283
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
300 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
12.3. Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
231,30
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
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