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Середньої жорсткості
Зубна щітка Колгейт супер флексі блек (Toothbrush Colgate super flexi black)
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від
134,23
грн
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Характеристики
Виробник
Colgate-Palmolive
Форма випуску
Середня
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
4 шт.
Косметичні засоби
4.1.4.1.2. Середньої жорсткості
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
134,23
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
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