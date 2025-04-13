Середньої жорсткості

Зубна щітка Колгейт супер флексі блек (Toothbrush Colgate super flexi black)

Зубна щітка Colgate Super Flexi black середня №4
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 134,23 грн
В 1 аптеці інших міст
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Характеристики
Виробник
Colgate-Palmolive
Форма випуску
Середня
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
4 шт.
Косметичні засоби