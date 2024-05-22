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Бальзам для волосся Хенна Стікс (Hair balm Henna Stix) (564711) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
Бальзам для волосся Хенна Стікс (Hair balm Henna Stix)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
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Виробник
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби
3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)