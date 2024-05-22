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Вітафлазід (Vitaflazid) (564638) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітафлазід (Vitaflazid)
Ціна в місті Київ
від 300,00 грн
Без рецепта
1 шт від 300,00 грн
В наявності в 119 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Сироп
Об'єм
200 мл
Дієтичні добавки
4.2. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системи