Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системиДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системиВітафлазід (Vitaflazid) Вітафлазід (Vitaflazid) (564638) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 300,00 грн Без рецепта 1 шт від 300,00 грн В наявності в 119 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Екофарм Форма випуску Сироп Об'єм 200 мл Дієтичні добавки 4.2. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системи