Комплекти одягу

Комплект одягу урологічний (Urological clothing set)

Комплект одягу урологічний №1 №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 1066,40 грн
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Характеристики
Виробник
ЛТИ ООО
Форма випуску
№1
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби