Безмолочні розчинні каші - кукурудзяні

Каша безмолочна Детка AM органік кукурудзяна (Dairy-free porridge Detka AM organic corn)

Каша безмолочна дитяча DETKA AM Organic кукурудзяна з яблуком та морквою 200 г №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 115,10 грн
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Характеристики
Виробник
Компанія Вайз
Умови продажу
Без рецепта
Вага
200 г
Дитяче харчування