Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі

Ксеніслім (XeniSlim)

КсеніСлім порошок пакет-саше 5 г №30
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Аналоги
Характеристики
Виробник
Оптіма-Фарм
Дієтичні добавки
Форма випуску
Порошок
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.