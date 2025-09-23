Київ
Про товар
Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі
Ксеніслім (XeniSlim)
Характеристики
Виробник
Оптіма-Фарм
Дієтичні добавки
9.2. Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі
Форма випуску
Порошок
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
