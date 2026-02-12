Херсон
Про товар
Ціни
Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії
Мелані (Melani)
Ціни в
Херсон
від
251,75
грн
В 25 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Универсальное агентство "Про-фарма"
Дієтичні добавки
1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
100 мг
Кількість штук в упаковці
14 шт.
Ціни в
Херсон
від
251,75
грн
В 25 аптеках
Знайти в аптеках
Знайдіть Мелані в інших містах
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Вінниця
Чернігів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню