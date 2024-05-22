Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеАпівіта експрес б'юті маска для обличчя (Apivita express beauty face mask) Апівіта експрес б'юті маска для обличчя (Apivita express beauty face mask) (564282) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 115,43 грн Без рецепта 2 шт від 115,43 грн В наявності в 5 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Apivita Кількість штук в упаковці 2 шт. Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте