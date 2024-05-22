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Апівіта експрес б'юті маска для обличчя (Apivita express beauty face mask) (564282) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Апівіта експрес б'юті маска для обличчя (Apivita express beauty face mask)
Ціна в місті Київ
від 115,43 грн
Без рецепта
2 шт від 115,43 грн
В наявності в 5 аптеках
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Виробник
Кількість штук в упаковці
2 шт.
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте