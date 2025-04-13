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Середньої жорсткості
Зубна щітка Колгейт прем'єр чистоти (Toothbrush Colgate premier cleanness)
Ціни в містах поряд
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від
34,32
грн
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Характеристики
Виробник
Колгейт-Палмолів Україна
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Косметичні засоби
4.1.4.1.2. Середньої жорсткості
Реєстрація
12.2-18-3/6116 від 29.09.2022
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
34,32
грн
В 77 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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