Середньої жорсткості

Зубна щітка Колгейт прем'єр чистоти (Toothbrush Colgate premier cleanness)

Зубна щітка Colgate Прем’єр чистоти №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 34,32 грн
В 77 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Колгейт-Палмолів Україна
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-3/6116 від 29.09.2022