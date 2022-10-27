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Батончик Бенефіт (Benefit bar) (564181) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Батончик Бенефіт (Benefit bar)
Ціна в місті Київ
від 14,00 грн
Без рецепта
1 шт від 14,00 грн 1 шт від 14,00 грн
В наявності в 121 аптеці
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Виробник
Вага
25 г
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії
Реєстраційне посвідчення
0826 від 27.10.2022