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Батончик Др. Смак (Bar Dr.Smak) (564179) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Батончик Др. Смак (Bar Dr.Smak)
Ціна в місті Київ
від 22,00 грн
Без рецепта
1 шт від 22,00 грн
В наявності в 164 аптеках
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Виробник
Вага
40 г
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії