Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиБальзам для губ Кохаю твої губи (Lip balm I love your lips) Бальзам для губ Кохаю твої губи (Lip balm I love your lips) (564147) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 49,00 грн Без рецепта 1 шт від 49,00 грн В наявності в 123 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Biodeal Pharmaceuticals Private Limited Вага 10 г Косметичні засоби 1.4. Засоби по догляду за губами