Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела амінокислотБатончик протеїновий глазурований Монстерс (Glazed protein bar Monsters) Батончик протеїновий глазурований Монстерс (Glazed protein bar Monsters) (564137) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 39,00 грн Без рецепта 1 шт від 39,00 грн 1 шт від 40,00 грн 1 шт від 48,00 грн 1 шт Немає в наявності Більше +1 В наявності в 5 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Риф Вага 80 г Дієтичні добавки 2.5. Дієтичні добавки — джерела амінокислот 2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії