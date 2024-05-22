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Вода міцелярна Б'юті дерм (Micellar water Beauty derm) (563971) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Вода міцелярна Б'юті дерм (Micellar water Beauty derm)
Ціна в місті Київ
від 65,61 грн
Без рецепта
1 шт від 65,61 грн
В наявності в 1 аптеці
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Виробник
Об'єм
250 мл
Косметичні засоби
1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя