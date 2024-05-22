Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів диханняБронховіол (Bronchoviol) Бронховіол (Bronchoviol) (563908) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 229,71 грн Без рецепта 30 шт від 229,71 грн 1 шт від 86,69 грн В наявності в 6 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Віола Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання