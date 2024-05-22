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Бронховіол (Bronchoviol) (563908) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Бронховіол (Bronchoviol)
Ціна в місті Київ
від 229,71 грн
Без рецепта
30 шт від 229,71 грн 1 шт від 86,69 грн
В наявності в 6 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання