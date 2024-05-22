Медичні виробиСтоматологічні та зубопротезні інструменти та матеріалиМатеріали стоматологічніГрадія дірект (Gradia direct) Градія дірект (Gradia direct) (563847) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 1039,17 грн Без рецепта 1 шт від 1039,17 грн 1 шт від 1086,55 грн 1 шт від 1017,27 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +5 В наявності в 1 аптеці інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник GC CORPORATION Форма випуску Р-а2 Вага 4 г Медичні вироби Матеріали стоматологічні