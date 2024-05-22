Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Гарньєр фруктіс бальзам-ополіскувач (Garnier fructis balm conditioner) Гарньєр фруктіс бальзам-ополіскувач (Garnier fructis balm conditioner) (563563) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +1 Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Лореаль Об'єм 200 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)