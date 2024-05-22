Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеЕкспрес-маска Інтенсивне зволоження 40+ (Express mask Intensive hydration 40+) Експрес-маска Інтенсивне зволоження 40+ (Express mask Intensive hydration 40+) (563404) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 61,46 грн Без рецепта 1 шт від 61,46 грн В наявності в 20 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Ельфа ФФ Об'єм 20 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте