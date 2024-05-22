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Експрес-маска Інтенсивне зволоження 40+ (Express mask Intensive hydration 40+) (563404) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Експрес-маска Інтенсивне зволоження 40+ (Express mask Intensive hydration 40+)
Ціна в місті Київ
від 61,46 грн
Без рецепта
1 шт від 61,46 грн
В наявності в 20 аптеках
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Виробник
Об'єм
20 мл
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте