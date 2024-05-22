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Ангіоінозитол (Angioinositol) (563376) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Ангіоінозитол (Angioinositol)
Ціна в місті Київ
від 599,10 грн
Без рецепта
14 шт від 599,10 грн
В наявності в 197 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Порошок
Кількість штук в упаковці
14 шт.
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії