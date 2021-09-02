Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Аградо маска для волосся (Agrado hair mask) Аградо маска для волосся (Agrado hair mask) (563352) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 165,48 грн Без рецепта 1 шт від 165,48 грн 1 шт від 289,00 грн 1 шт від 289,00 грн 1 шт від 288,00 грн 1 шт від 99,00 грн 1 шт від 139,00 грн Більше +3 В наявності в 206 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U. Об'єм 500 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)