Все аптеки Украины
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Аградо маска для волосся (Agrado hair mask)

Аградо маска для волосся (Agrado hair mask) (563352) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Аградо маска для волосся (Agrado hair mask)
Ціна в місті Київ
від 165,48 грн
Без рецепта
1 шт від 165,48 грн 1 шт від 289,00 грн 1 шт від 289,00 грн 1 шт від 288,00 грн 1 шт від 99,00 грн 1 шт від 139,00 грн
Більше
+3
В наявності в 206 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Об'єм
500 мл
Косметичні засоби
3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)