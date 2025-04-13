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Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)
Кондиціонер для волосся Еквілібра трикологіка (Hair conditioner Equilibra tricologica)
2 препарати
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Кондиціонер для волосся "Equilibra Tricologica"
200 мл відновлюючий №1
Equilibra Srl
від
222,13
грн
в 8 аптеках
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Кондиціонер для волосся "Equilibra Tricologica"
200 мл зволожуючий №1
Equilibra Srl
від
183,33
грн
в 7 аптеках
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Ціни в
Київ
від
183,33
грн
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Характеристики
Виробник
Equilibra Srl
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби
3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)
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