Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)

Кондиціонер для волосся Еквілібра трикологіка (Hair conditioner Equilibra tricologica)

2 препаратиЗнайти все в аптеках
Сортування: По популярності
Кондиціонер для волосся "Equilibra Tricologica"
Кондиціонер для волосся "Equilibra Tricologica"
200 мл відновлюючий №1
Equilibra Srl
від 222,13 грн
в 8 аптеках
Знайти в аптеках
Кондиціонер для волосся "Equilibra Tricologica"
Кондиціонер для волосся "Equilibra Tricologica"
200 мл зволожуючий №1
Equilibra Srl
від 183,33 грн
в 7 аптеках
Знайти в аптеках
Ціни в Київ
від 183,33 грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Equilibra Srl
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби