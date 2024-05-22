Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяДетокс-маска для обличчя тканинна Еквілібра (Detox face mask Equilibra) Детокс-маска для обличчя тканинна Еквілібра (Detox face mask Equilibra) (563248) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Equilibra Srl Кількість штук в упаковці 1 шт. Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя