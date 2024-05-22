Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяБабарія засіб для зняття макіяжу з очей та губ (Babaria eye and lip makeup remover) Бабарія засіб для зняття макіяжу з очей та губ (Babaria eye and lip makeup remover) (563089) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 235,00 грн Без рецепта 1 шт від 235,00 грн В наявності в 210 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ Об'єм 100 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя