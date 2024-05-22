Все аптеки Украины
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяБабарія засіб для зняття макіяжу з очей та губ (Babaria eye and lip makeup remover)

Бабарія засіб для зняття макіяжу з очей та губ (Babaria eye and lip makeup remover) (563089) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Бабарія засіб для зняття макіяжу з очей та губ (Babaria eye and lip makeup remover)
Ціна в місті Київ
від 235,00 грн
Без рецепта
1 шт від 235,00 грн
В наявності в 210 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби
1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя