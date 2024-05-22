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Бабарія скін протект+ дезодорант-спрей (Babaria skin protect+ deodorant spray) (563087) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бабарія скін протект+ дезодорант-спрей (Babaria skin protect+ deodorant spray)
Ціна в місті Київ
від 222,80 грн
Без рецепта
1 шт від 222,80 грн
В наявності в 216 аптеках
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Виробник
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби
2.6.1. Дезодоранти