Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломДезодорантиДезодорантиБабарія скін протект+ дезодорант-спрей (Babaria skin protect+ deodorant spray) Бабарія скін протект+ дезодорант-спрей (Babaria skin protect+ deodorant spray) (563087) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 222,80 грн Без рецепта 1 шт від 222,80 грн В наявності в 216 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ Об'єм 200 мл Косметичні засоби 2.6.1. Дезодоранти