Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіВироби та апарати медичніАпарати слуховіАпарат слуховий Інтерфон (Hearing aid Interfon) Апарат слуховий Інтерфон (Hearing aid Interfon) (563004) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 2973,97 грн Без рецепта 1 шт від 2973,97 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності В наявності в 2 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Інтерфейс Плюс Форма випуску У-03p (675) Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Апарати слухові