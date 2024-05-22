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Апарат слуховий Інтерфон (Hearing aid Interfon) (563004) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Апарат слуховий Інтерфон (Hearing aid Interfon)
Ціна в місті Київ
від 2973,97 грн
Без рецепта
1 шт від 2973,97 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
В наявності в 2 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
У-03p (675)
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Апарати слухові