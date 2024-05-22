Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Бальзам для волосся Глісс кур (Hair balm Gliss kur) Бальзам для волосся Глісс кур (Hair balm Gliss kur) (562871) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +3 Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Об'єм 200 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)