Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системиДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системиS.B.-Імунний комплекс (S.B.-Immunkomplex) S.B.-Імунний комплекс (S.B.-Immunkomplex) (562846) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 90 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Кройтерхауз Санкт Бернхард Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 90 шт. Дієтичні добавки 4.2. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системи