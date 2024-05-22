Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТГлютадженікс (Glutagenics) Глютадженікс (Glutagenics) (562839) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Metagenics Inc. Форма випуску Порошок Вага 167 г Дієтичні добавки 8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ