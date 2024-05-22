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Глютадженікс (Glutagenics) (562839) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Глютадженікс (Glutagenics)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Порошок
Вага
167 г
Дієтичні добавки
8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ