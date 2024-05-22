Косметичні засобиЗасоби для ванни та душуБіфас-мен гель-шампунь 2 in 1 (Byphasse-men shampoo gel 2 in 1) Біфас-мен гель-шампунь 2 in 1 (Byphasse-men shampoo gel 2 in 1) (562798) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 138,72 грн Без рецепта 1 шт від 138,72 грн 1 шт від 180,00 грн В наявності в 7 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Об'єм 500 мл Косметичні засоби 11 Засоби для ванни та душу