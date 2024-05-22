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Біфас молочко для тіла (Byphasse body milk) (562791) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Біфас молочко для тіла (Byphasse body milk)
Ціна в місті Київ
від 147,03 грн
Без рецепта
1 шт від 147,03 грн 1 шт від 147,02 грн 1 шт від 201,40 грн 1 шт від 338,46 грн 1 шт від 131,36 грн
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В наявності в 75 аптеках
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Виробник
Об'єм
500 мл
Косметичні засоби
2.3. Засоби для тіла