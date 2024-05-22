Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби для тілаБіфас молочко для тіла (Byphasse body milk) Біфас молочко для тіла (Byphasse body milk) (562791) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 147,03 грн Без рецепта 1 шт від 147,03 грн 1 шт від 147,02 грн 1 шт від 201,40 грн 1 шт від 338,46 грн 1 шт від 131,36 грн Більше +2 В наявності в 75 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Об'єм 500 мл Косметичні засоби 2.3. Засоби для тіла