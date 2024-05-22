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Біфас міст зволожуючий (Byphasse mist moisturizing) (562789) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Біфас міст зволожуючий (Byphasse mist moisturizing)
Ціна в місті Київ
від 222,35 грн
Без рецепта
1 шт від 222,35 грн
В наявності в 7 аптеках
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Виробник
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте