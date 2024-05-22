Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяБіфас маска для обличчя очищуюча глиняна (Byphasse purifying clay face mask) Біфас маска для обличчя очищуюча глиняна (Byphasse purifying clay face mask) (562787) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 185,83 грн Без рецепта 1 шт від 185,83 грн В наявності в 160 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Об'єм 150 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя