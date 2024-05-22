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Біфас маска для волосся (Byphasse hair mask) (562786) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Біфас маска для волосся (Byphasse hair mask)
Ціна в місті Київ
від 185,60 грн
Без рецепта
1 шт від 185,60 грн 1 шт від 206,03 грн 1 шт від 166,65 грн 1 шт від 203,93 грн
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В наявності в 101 аптеці
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Виробник
Об'єм
250 мл
Косметичні засоби
3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)