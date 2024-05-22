Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Біфас маска для волосся (Byphasse hair mask) Біфас маска для волосся (Byphasse hair mask) (562786) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 185,60 грн Без рецепта 1 шт від 185,60 грн 1 шт від 206,03 грн 1 шт від 166,65 грн 1 шт від 203,93 грн Більше +1 В наявності в 101 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Об'єм 250 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)