Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеБіфас маска детокс для обличчя (Byphasse face detox mask) Біфас маска детокс для обличчя (Byphasse face detox mask) (562785) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 261,70 грн Без рецепта 1 шт від 261,70 грн В наявності в 45 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Об'єм 150 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте