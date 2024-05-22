Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяБіфас лосьйон тонізуючий (Byphasse toning lotion) Біфас лосьйон тонізуючий (Byphasse toning lotion) (562784) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 154,58 грн Без рецепта 1 шт від 154,58 грн 1 шт від 155,27 грн 1 шт від 155,07 грн В наявності в 124 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Об'єм 500 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя