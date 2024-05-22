Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяДвофазний засіб для зняття макіяжу з очей (Two-phase eye makeup remover) Двофазний засіб для зняття макіяжу з очей (Two-phase eye makeup remover) (562688) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 502,00 грн Без рецепта 1 шт від 502,00 грн В наявності в 6 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Laboratoires Contapharm Об'єм 150 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя