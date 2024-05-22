Все аптеки Украины
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяДвофазний засіб для зняття макіяжу з очей (Two-phase eye makeup remover)

Двофазний засіб для зняття макіяжу з очей (Two-phase eye makeup remover) (562688) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Двофазний засіб для зняття макіяжу з очей (Two-phase eye makeup remover)
Ціна в місті Київ
від 502,00 грн
Без рецепта
1 шт від 502,00 грн
В наявності в 6 аптеках інших міст
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби
1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя