Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяБіфас гель для глибокого очищення обличчя (Byphasse deep cleansing gel) Біфас гель для глибокого очищення обличчя (Byphasse deep cleansing gel) (562514) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 230,47 грн Без рецепта 1 шт від 230,47 грн В наявності в 102 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Об'єм 200 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя