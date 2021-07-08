Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для інтимної гігієни, лубрикантиБіфас гель для інтимної гігієни (Byphasse intimate hygiene gel) Біфас гель для інтимної гігієни (Byphasse intimate hygiene gel) (562513) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 212,85 грн Без рецепта 1 шт від 212,85 грн 1 шт від 370,00 грн В наявності в 133 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Об'єм 200 мл Косметичні засоби 4.3. Засоби для інтимної гігієни, лубриканти