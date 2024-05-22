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Біо веган тонік для обличчя (Bio Vegane facial toner) (562497) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Біо веган тонік для обличчя (Bio Vegane facial toner)
Ціна в місті Київ
від 389,00 грн
Без рецепта
1 шт від 389,00 грн 1 шт від 389,00 грн
В наявності в 38 аптеках
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Виробник
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби
1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя