Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяБіо веган тонік для обличчя (Bio Vegane facial toner) Біо веган тонік для обличчя (Bio Vegane facial toner) (562497) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 389,00 грн Без рецепта 1 шт від 389,00 грн 1 шт від 389,00 грн В наявності в 38 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Bio Vegane Cosmetics GmbH Об'єм 150 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя