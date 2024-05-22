Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеБіо веган крем для обличчя догляд 24 години (Bio Vegane care cream 24 hours) Біо веган крем для обличчя догляд 24 години (Bio Vegane care cream 24 hours) (562496) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 590,00 грн Без рецепта 1 шт від 590,00 грн 1 шт від 590,00 грн 1 шт від 590,00 грн 1 шт від 590,00 грн Більше +1 В наявності в 58 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Bio Vegane Cosmetics GmbH Об'єм 50 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте