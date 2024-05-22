Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейБіо веган крем навколо очей (Bio Vegane eye cream) Біо веган крем навколо очей (Bio Vegane eye cream) (562495) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 389,00 грн Без рецепта 1 шт від 389,00 грн В наявності в 105 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Bio Vegane Cosmetics GmbH Об'єм 15 мл Косметичні засоби 1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей