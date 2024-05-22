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Біо веган крем навколо очей (Bio Vegane eye cream) (562495) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Біо веган крем навколо очей (Bio Vegane eye cream)
Ціна в місті Київ
від 389,00 грн
Без рецепта
1 шт від 389,00 грн
В наявності в 105 аптеках
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Виробник
Об'єм
15 мл
Косметичні засоби
1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей