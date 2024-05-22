Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиБіфас бальзам для губ (Byphasse lip balm) Біфас бальзам для губ (Byphasse lip balm) (562493) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 155,50 грн Без рецепта 1 шт від 155,50 грн 1 шт від 155,82 грн 2 шт від 185,20 грн В наявності в 129 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Вага 4.8 г Косметичні засоби 1.4. Засоби по догляду за губами