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Біфас бальзам для губ (Byphasse lip balm) (562493) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Біфас бальзам для губ (Byphasse lip balm)
Ціна в місті Київ
від 155,50 грн
Без рецепта
1 шт від 155,50 грн 1 шт від 155,82 грн 2 шт від 185,20 грн
В наявності в 129 аптеках
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Виробник
Вага
4.8 г
Косметичні засоби
1.4. Засоби по догляду за губами