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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування для осіб, які контролюють масу тілаДієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організміГуарем (Guarem)

Гуарем (Guarem) (562480) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гуарем (Guarem)
Ціна в місті Київ
від 808,99 грн
Без рецепта
30 шт від 808,99 грн
В наявності в 5 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Гранули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
9.2. Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі