Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиШампуніАградо ботанікос шампунь для волосся (Agrado botanicos hair shampoo) Аградо ботанікос шампунь для волосся (Agrado botanicos hair shampoo) (562254) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 99,00 грн Без рецепта 1 шт від 99,00 грн 1 шт від 139,00 грн В наявності в 2 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U. Об'єм 250 мл Косметичні засоби 3.1. Шампуні