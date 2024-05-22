Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів диханняДекаСтоп (DecaStop) ДекаСтоп (DecaStop) (562162) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 20 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Портавик Мед-Фарм Форма випуску Таблетки для розсмоктування Кількість штук в упаковці 20 шт. Дієтичні добавки 7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання