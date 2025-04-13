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Ефірні та інші масла
Какао масло (Cocoa butter)
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від
256,08
грн
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Характеристики
Виробник
Ікаров
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
120 мл
Косметичні засоби
9.1. Ефірні та інші масла
Реєстрація
12.2-18-3/7684 від 10.04.2020
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
256,08
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
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